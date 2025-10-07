logo

Bpifrance Défense S.L.P.

Défense

PME

Startups

ETI

Investissez dans des entreprises non cotées du secteur de la Défense, actives dans des domaines stratégiques comme, la cybersécurité, l'armement et l’aérospatial.

Investir dans le Fonds Télécharger la plaquette icon

TRI net

5%

Ticket d’investissement

500 - 500 000 €

Période de détention recommandée

10 ans

Bpifrance Défense S.L.P.

Présentation du Fonds

Un investissement au cœur des enjeux stratégiques

Le fonds Bpifrance Défense S.L.P. permet d’investir principalement dans des entreprises françaises et accessoirement européennes qui répondent aux défis de souveraineté et de sécurité. C’est une manière concrète d’agir pour l’avenir. En investissant dans ce Fonds, vous soutenez la recherche, l’innovation et les filières stratégiques de demain du secteur de la Défense. Une réponse citoyenne à un enjeu collectif.

Investir dans la Défense va au-delà du financement de l’armement

C’est soutenir les entreprises de notre Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) qui développent des activités civiles et/ou militaires à fort impact pour la société : cybersécurité, aérospatial, télécoms, industries duales... Des innovations qui protègent notre quotidien autant qu’elles renforcent la souveraineté du pays.

Caractéristiques du Fonds

Frais (Ratio global des coûts) parts A1

2,8%

Valorisation

Trimestrielle

Droits d’entrée

0 €

Période de blocage

5 ans

Label

European Long Term Investment Fund (ELTIF)

Période de souscription initiale

3 ans

Période de souscription totale

10 ans

Distributions

Possibles dès la 11ème année

Objectifs de répartition par maturité d’entreprises

PME-ETI

70%

Startups

30%

Objectifs d’exposition à la Défense*

Minimum Défense

50%

Autres

50%

*Après 5 ans, à compter de la constitution du Fonds

Statuts du Fonds

Document d’Informations Clés (DIC) des parts A1

Plaquette commerciale

1

Souscription

Vous investissez en souscrivant à des parts du fonds Bpifrance Défense S.L.P. via un parcours 100% en ligne.

2

Période de blocage

Pendant les 5 premières années du Fonds, il n’est pas possible de demander le rachat de ses parts, hors cas de rachats exceptionnels.

3

Rachats

Dès la 5e année, possibilité de réaliser des rachats selon les modalités définies (à fréquence trimestrielle)

4

Distributions

À partir de la 11ème année le Fonds peut procéder à des distributions aux investisseurs.

Quel rendement pour votre investissement ?

Découvrez différents scénarios de performance possibles pour votre investissement simulés sur une période de 10 ans.

Scénarios de performance

Après 10 ans de détention à partir de la date de lancement du Fonds

EUR

6 300 €

Tensions

8 800 €

Défavorable

14 700 €

Intermédiaire

27 000 €

Favorable

Les quatre scénarios de performances sont présentés dans le Document d’Informations Clés (DIC). Ils sont calculés sur la base de nos modèles internes qui répliquent la stratégie du Fonds orientée principalement dans des investissements de capital développement en France et en Europe. Ces séries de données sont issues d’une simulation réalisée par Bpifrance, en juillet 2025.

Le fonds de fonds comme outil de diversification

En investissant dans les fonds de la gamme Bpifrance Entreprises, vous mobilisez votre épargne et participez au financement de plusieurs centaines d’entreprises françaises et européennes. Vous bénéficiez ainsi de l’effet démultiplicateur du fonds de fonds. Un seul investissement vous permet d’accéder à un large portefeuille composé d’entreprises de maturité différentes opérant dans plusieurs secteurs et géographies. Cette diversification permet de réduire le risque de perte en capital.

Des informations à prendre en compte avant d’investir

Le capital investissement comporte des risques

Ce site a un but exclusivement informatif. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. Les investissements comportent un risque de perte en capital. Avant tout engagement, veuillez bien comprendre les risques associés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision d’investissement, nous vous invitons à prendre connaissance des documents réglementaires du fonds. Un investissement dans le Fonds Bpifrance Défense S.L.P comporte des risques, tels que : Risque de perte en capital : Le Fonds n’offre aucune garantie de protection en capital. Le souscripteur potentiel est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Aucune garantie ne peut être donnée sur la rentabilité future des Investissements. Les souscripteurs potentiels ne doivent pas réaliser un investissement dans le Fonds, s’ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte. Par conséquent, il est vivement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs conseillers financiers en faisant référence à leurs propres situations et leur aversion au risque, concernant les conséquences financières d’un investissement dans le Fonds. Risque de liquidité des parts : Les parts d’investisseurs du fonds sont des titres financiers librement négociables, sous réserve des dispositions du présent Prospectus. Après la fin de la Période de Blocage, les Parts du Fonds peuvent faire l’objet de rachat conformément à l’Article 12 des Statuts. Toutefois, la Société de gestion se réserve le droit de plafonner les demandes de Rachats et, et également, de suspendre les demandes de Rachats en cas de circonstances exceptionnelles. Bien que les Parts fassent l’objet d’une Valeur Liquidative établie trimestriellement par la Société de Gestion, tel que prévu à l’Article 19 des Statuts, il n’existe aucune assurance qu’un marché secondaire se développe et que les Investisseurs Ordinaires puissent céder leurs Parts avant la fin de la durée de vie du Fonds. Risque d'illiquidité des actifs du Fonds : Conformément à sa politique d’investissement, le Fonds a pour objet principal d’investir dans des Fonds Partenaires et des Actifs Gérés par les Équipes de Bpifrance Investissement dont les titres ne sont pas admis sur un Marché et sont donc peu ou pas liquides. Bien que la Société de Gestion ait pour objectif d’organiser la cession des Investissements du Fonds dans les meilleures conditions, il ne peut être exclu que le Fonds éprouve des difficultés à recevoir des liquidités de ses Investissements dans les délais et à un niveau de prix souhaités. De plus, les placements directs ou indirects dans des sociétés non cotées sont souvent plus risqués que dans des sociétés cotées. Les investissements non cotés peuvent aussi mettre plusieurs années pour arriver à maturité. Ainsi, tandis que la performance du Fonds à long terme peut être satisfaisante, le Fonds peut afficher une plus faible performance sur les premières années. En conséquence, les Investisseurs doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les risques et le manque de liquidité associés à un tel placement. Enfin, le marché secondaire pour la cession des Investissements est un marché peu mature et souvent propice à l’application de décote. Cela peut également limiter les capacités de la Société de Gestion à trouver de la liquidité lors de la cession des Investissements. Risques liés à la valorisation des Investissements : Comme décrit à l’Article 18 des Statuts, les Actifs du Fonds font l’objet d’évaluations selon les recommandations internationales en matière d’évaluation à l’usage du capital investissement et du capital-risque élaborées par le comité exécutif de l’IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), telles que mise à jour le cas échéant par le comité exécutif de l’IPEV. Ces évaluations sont destinées à fixer périodiquement l’évolution de la valeur estimée des Actifs du Fonds et à calculer la Valeur Liquidative des Parts. En raison de la difficulté de valorisation des actifs sous-jacents, la Valeur Liquidative est susceptible de ne pas refléter la valeur exacte du portefeuille du Fonds. La conjoncture économique générale et/ou les conditions politiques peuvent affecter les activités des Investissements du Fonds. La juste valeur de chaque Investissement peut baisser pour un certain nombre de raisons indépendamment des décisions et des engagements du Fonds et de la Société de Gestion. En conséquence, les Investisseurs pourraient ne pas récupérer le capital investi ou ne pas obtenir le retour sur investissement qu'ils ont prévu. Risque de marché : Les Actifs Liquides seront partiellement investis dans les grandes capitalisations françaises et européennes du secteur de la Défense, afin d’assurer les liquidités nécessaires au bon fonctionnement du Fonds. Le risque de fluctuation lié à la volatilité des prix sur les marchés financiers pourra affecter la valeur de ces actifs cotés.
Un accompagnement 100% humain

team

Un fonds bénéficiant du label ELTIF (European Long Term Investment Fund) destiné aux particuliers, investisseurs non professionnels peut être distribué dans tous les pays membres de l’Union européenne.

Le fonds Bpifrance Défense S.L.P. est disponible via différents canaux :

  • En direct, via le parcours digital Bpifrance Vous pouvez choisir d’investir en nominatif pur, c’est à dire que vos parts sont détenues à votre nom auprès du Dépositaire BNP Paribas, et cela sans frais ni droits de garde. Vous pouvez aussi choisir d’investir via votre compte titres ordinaires, votre PEA, ou votre PEA-PME.
  • Via des intermédiaires (Conseiller en Investissement Financier (CIF), Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), Prestataire de Service d’Investissement (PSI)) avec votre compte titres ordinaire, votre PEA ou votre PEA-PME (sous conditions).
  • Via des assureurs partenaires, avec votre assurance-vie ou Plan Epargne Retraite Individuel (PERIN).
  • Via les gestionnaires d’épargne salariale, avec votre Plan Epargne Retraite Collectif (PERECO).

Pour ces trois derniers canaux de souscription, veuillez-vous adresser à vos conseillers financiers habituels pour vous assurer qu’ils sont distributeurs du fonds Bpifrance Défense S.L.P.

Il est possible de souscrire de manière indirecte dans le fonds Bpifrance Défense S.L.P. en passant par des distributeurs (assureurs, banques, conseillers en investissement financiers, gestionnaires d’épargne retraite, …). Veuillez vous adresser à vos conseillers financiers habituels pour vous assurer qu’ils sont distributeurs du Fonds.

Bon à savoir : il est possible de cumuler une souscription via assurance-vie ou PER et une souscription en direct dans la limite de 500 000 € par personne.

Le montant minimum de souscription est de 500 € par personne. Le montant maximum de souscription est de 500 000 € par personne.

Lorsque vous investissez dans le fonds Bpifrance Défense S.L.P. via le parcours digital (parts A1) il n’y a pas de droits d’entrée appliqués.

Des frais et commissions de gestion s’appliquent à hauteur de 2,80% chaque année. Ils sont composés de la manière suivante :

  • Commission de gestion : au titre de la gestion du Fonds, Bpifrance Investissement perçoit une commission de gestion annuelle égale à 1,40% de l’actif net du Fonds.
  • Rémunération du Dépositaire : le Fonds paiera chaque année au Dépositaire une rémunération égale à 0,02% de l’actif net du Fonds.
  • Rémunération du Commissaire aux comptes (CAC) : le Fonds paiera chaque année au CAC une rémunération de 0,02% de l’actif net du Fonds. La rémunération couvre notamment les diligences requises par le CAC, telles que l'attestation ou la certification trimestrielle des actifs du Fonds et la vérification des comptes annuels.
  • Rémunération du Délégataire de la gestion administrative et comptable : le Fonds paiera au Délégataire une rémunération égale à 0,02% de l’actif net du Fonds. Bpifrance Investissement a délégué la gestion comptable du Fonds à un délégataire.
  • Rémunération au titre de l’administration du Fonds : les frais s’élèvent à 0,12% de l’actif net par an.
  • Frais liés à la constitution du Fonds : le Fonds paiera directement ou remboursera Bpifrance Investissement, à hauteur de 0,02% de l’actif net par an, tous les frais liés à la constitution et à l’organisation du Fonds.
  • Frais liés aux investissements du Fonds : à hauteur de 1,20% de l’actif net du Fonds par an, ce dernier supportera tous les frais de transaction facturés par des tiers en lien avec l’identification, l’évaluation, la négociation, l’acquisition, la détention et la cession des investissements réalisés.

Sauf cas exceptionnels prévus à l’article 12.2 des Statuts, les Investisseurs ne peuvent pas demander le rachat de leurs Parts pendant la Période de blocage.

La Période de blocage a une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’agrément du fonds en tant qu’ELTIF (le 29/07/2025).

Au terme de la Période de blocage, les rachats de parts du Fonds à l’initiative des Investisseurs sont autorisés tout au long de la durée de vie du Fonds.

La Société de gestion pourra procéder à un plafonnement des rachats en application du Règlement ELTIF et pourra procéder à une suspension des rachats dans les conditions prévues à l’article 12 des Statuts.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande de rachats, veuillez vous référer à l’article 12 des Statuts du Fonds.

Tylia Invest intervient pour le compte de Bpifrance dans le cadre du processus de souscription en ligne :

Tylia Invest est en charge de traiter les demandes de souscription et d’assister les utilisateurs dans le dépôt de leur demande de souscription.

Point d’attention : Tylia Invest ne fournit pas de conseil en investissement.

Tylia Invest assure le service de Réception Transmission d’Ordres pour le compte de Bpifrance, et maîtrise l’ensemble du cycle de souscription, depuis la validation des ordres jusqu’au suivi du règlement-livraison effectué par le dépositaire.

Tylia Invest est en charge de l’assistance à la gestion du passif du fonds et de la relation avec les Investisseurs. Tylia Invest assure :

  • Le traitement des demandes de modification et les campagnes de mise à jour des processus de connaissance client ;
  • La gestion et le suivi des demandes de rachats avec respect des plafonds et des contraintes de liquidité ;
  • Le traitement des transferts de parts et changements de teneur de compte ;
  • La gestion administrative des souscriptions et des rachats conformément aux exigences règlementaires.

Tylia Invest est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 11483, afin de réaliser les services de Placement Non Garanti, de Réception Transmission d’Ordres pour compte de tiers et de Conseil en Investissement Financier.

La vocation de Tylia Invest est de faciliter l’accès des épargnants à l’univers des investissements non cotés.

Tylia Invest est une Entreprise d'Investissement (EI) indépendante et digitale spécialisée dans les services financiers non cotés.

