Le capital investissement comporte des risques

Ce site a un but exclusivement informatif. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. Les investissements comportent un risque de perte en capital. Avant tout engagement, veuillez bien comprendre les risques associés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision d’investissement, nous vous invitons à prendre connaissance des documents réglementaires du fonds. Un investissement dans le Fonds Bpifrance Défense S.L.P comporte des risques, tels que : Risque de perte en capital : Le Fonds n’offre aucune garantie de protection en capital. Le souscripteur potentiel est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Aucune garantie ne peut être donnée sur la rentabilité future des Investissements. Les souscripteurs potentiels ne doivent pas réaliser un investissement dans le Fonds, s’ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte. Par conséquent, il est vivement conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs conseillers financiers en faisant référence à leurs propres situations et leur aversion au risque, concernant les conséquences financières d’un investissement dans le Fonds. Risque de liquidité des parts : Les parts d’investisseurs du fonds sont des titres financiers librement négociables, sous réserve des dispositions du présent Prospectus. Après la fin de la Période de Blocage, les Parts du Fonds peuvent faire l’objet de rachat conformément à l’Article 12 des Statuts. Toutefois, la Société de gestion se réserve le droit de plafonner les demandes de Rachats et, et également, de suspendre les demandes de Rachats en cas de circonstances exceptionnelles. Bien que les Parts fassent l’objet d’une Valeur Liquidative établie trimestriellement par la Société de Gestion, tel que prévu à l’Article 19 des Statuts, il n’existe aucune assurance qu’un marché secondaire se développe et que les Investisseurs Ordinaires puissent céder leurs Parts avant la fin de la durée de vie du Fonds. Risque d'illiquidité des actifs du Fonds : Conformément à sa politique d’investissement, le Fonds a pour objet principal d’investir dans des Fonds Partenaires et des Actifs Gérés par les Équipes de Bpifrance Investissement dont les titres ne sont pas admis sur un Marché et sont donc peu ou pas liquides. Bien que la Société de Gestion ait pour objectif d’organiser la cession des Investissements du Fonds dans les meilleures conditions, il ne peut être exclu que le Fonds éprouve des difficultés à recevoir des liquidités de ses Investissements dans les délais et à un niveau de prix souhaités. De plus, les placements directs ou indirects dans des sociétés non cotées sont souvent plus risqués que dans des sociétés cotées. Les investissements non cotés peuvent aussi mettre plusieurs années pour arriver à maturité. Ainsi, tandis que la performance du Fonds à long terme peut être satisfaisante, le Fonds peut afficher une plus faible performance sur les premières années. En conséquence, les Investisseurs doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les risques et le manque de liquidité associés à un tel placement. Enfin, le marché secondaire pour la cession des Investissements est un marché peu mature et souvent propice à l’application de décote. Cela peut également limiter les capacités de la Société de Gestion à trouver de la liquidité lors de la cession des Investissements. Risques liés à la valorisation des Investissements : Comme décrit à l’Article 18 des Statuts, les Actifs du Fonds font l’objet d’évaluations selon les recommandations internationales en matière d’évaluation à l’usage du capital investissement et du capital-risque élaborées par le comité exécutif de l’IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), telles que mise à jour le cas échéant par le comité exécutif de l’IPEV. Ces évaluations sont destinées à fixer périodiquement l’évolution de la valeur estimée des Actifs du Fonds et à calculer la Valeur Liquidative des Parts. En raison de la difficulté de valorisation des actifs sous-jacents, la Valeur Liquidative est susceptible de ne pas refléter la valeur exacte du portefeuille du Fonds. La conjoncture économique générale et/ou les conditions politiques peuvent affecter les activités des Investissements du Fonds. La juste valeur de chaque Investissement peut baisser pour un certain nombre de raisons indépendamment des décisions et des engagements du Fonds et de la Société de Gestion. En conséquence, les Investisseurs pourraient ne pas récupérer le capital investi ou ne pas obtenir le retour sur investissement qu'ils ont prévu. Risque de marché : Les Actifs Liquides seront partiellement investis dans les grandes capitalisations françaises et européennes du secteur de la Défense, afin d’assurer les liquidités nécessaires au bon fonctionnement du Fonds. Le risque de fluctuation lié à la volatilité des prix sur les marchés financiers pourra affecter la valeur de ces actifs cotés.

